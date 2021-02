Fonseca: “Sarà un turno difficile, è importante fare risultato a Roma perché è sempre complicato giocare in Ucraina” – VIDEO

Agli ottavi di finale di Europa League la Roma affronterà lo Shakhtar Donetsk, ex squadra del tecnico Paulo Fonseca. L’allenatore giallorosso ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole:

“E’ stato il destino, giocare contro la mia ex squadra. Ovviamente sarà un turno difficile, io conosco bene lo Shakhtar, conosco bene i giocatori dello Shakhtar, sono una grande squadra. Quest’anno, per esempio, in Champions League hanno vinto due volte con il Real Madrid e pareggiato con l’Inter. Sono una squadra fortissima. È bello ritornare, sono stato molto felice, tre anni che non dimenticherò mai. Ma sarà un avversario adesso. E’ bello tornare a vedere le persone dello Shakhtar, è bello ritornare in un posto dove sono stato molto felice. Adesso sono avversari, avversari forti. È importante fare una buona partita qui a Roma, so che è sempre difficile giocare in Ucraina, in questo caso a Kiev. Dobbiamo fare una buona partita qui a Roma, come ho detto è una squadra difficile, forte, dobbiamo giocare al 100% le due partite”.