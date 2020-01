Fonseca rosa al minimo con il Parma e il Genoa. Kluivert torna in gruppo

L’infortunio di Nicolò Zaniolo è forse solo la punta dell’iceberg dei problemi che ci sono in casa Roma. Quello del centrocampista è sicuramente un guaio grave, ma non se la passano bene neanche gli altri. Giovedì alle 21.15 in Coppa Italia contro il Parma ai tanti infortunati si aggiunge la squalifica di Dzeko, mentre per lo stesso motivo salteranno la gara di campionato di domenica alle 18 contro il Genoa i due terzini titolari, Florenzi e Kolarov. Sulla trequarti quantomeno si avvicina il rientro di Kluivert, che stringendo i denti potrebbe farcela anche per Parma, dove il centravanti titolare sarà Kalinic, come non accadeva dal 20 ottobre contro la Sampdoria. Intanto Axa potrebbe entrare nella rosa degli sponsor. Nell’ambito di alcuni colloqui con diverse aziende, la società di assicurazioni è molto vicina a siglare l’accordo con il club di Pallotta. E non è da escludere che possa dare pure il nome al centro sportivo di Trigoria. Lo scrive Il Messaggero.