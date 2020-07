Fonseca: “Roma, su la testa”

Il Tempo (F. Biafora) – Da “Dobbiamo riscoprire il dolore della sconfitta“, passando per “Qui si perde e si vince nella stessa maniera, questa è la nostra vera debolezza” per finire a “Le sconfitte qui sono molto pesanti e la squadra fatica a recuperare dopo una sconfitta“. Negli ultimi anni il tema della sconfitta e di come viene vissuta a Trigoria è stato analizzato in maniera approfondita prima da Andreazzoli, poi da Sabatini e ora è toccato a Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese negli ultimi giorni ha rispedito al mittente qualsiasi accusa su possibili problemi di condizione della squadra, battendo il ferro sull’elemento della mentalità: “Penso ci sia un problema nella squadra e stiamo lavorando per migliorare in questo, le sconfitte qui sono molto pesanti e la squadra fatica a recuperare dopo una sconfitta. Abbiamo perso contro il Napoli, ma la squadra ha dato segnali che sta recuperando e credo che farà meglio. È importantissimo far capire alla squadra che una sconfitta è soltanto una sconfitta. Dobbiamo analizzarla, non possiamo essere contenti, ma non può essere così pesante e influenzare il futuro. Stiamo lavorando per cambiare questa mentalità“.