Fonseca: “Roma, fiducia ritrovata”

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Tre punti sofferti, che danno quattro punti di vantaggio sul Milan e ridanno fiducia alla Roma come ha evidenziato anche Fonseca nel post gara: “Era una partita difficile, non perdevano da sei partite, hanno fatto sempre buoni risultati contro le grandi squadre in trasferta. È una squadra che chiude bene gli spazi. Oggi abbiamo fatto una buona partita, abbiamo creato molte situazioni per fare gol. È stata una vittoria importante. La squadra gioca bene ed è in fiducia. Per me non è né una scusa né un problema, dobbiamo pensare al campo e alla partita con il Torino. Zaniolo titolare a Torino? Vediamo. Il suo problema adesso è che noi adesso non ci alleniamo, ma recuperiamo e basta. È più difficile così per Zaniolo tornare nella miglior condizione fisica, può farlo solo in partita. Ma vediamo cosa succede”.