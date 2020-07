Fonseca riabbraccia Mkhitaryan. Con lui titolare si parte da 1-0

Corriere dello Sport (R. Maida) – Proiettando le cifre sul doppio delle partite, la Roma avrebbe molti più gol all’attivo e magari anche una classifica migliore. Per questo Paulo Fonseca aspetta a braccia aperte il ritorno di Mkhitaryan, squalificato contro il Brescia. Da quando è alla Roma, l’armeno ha giocato titolare soltanto 12 volte in campionato, producendo 8 gol e 4 assist. Significa che con lui in campo la squadra parte da 1-0. Non solo: in termini di media realizzativa, Micki ha segnato un gol ogni 149 minuti. Molto meglio del capitano-centravanti-totem, Edin Dzeko, che eroga mediamente una rete ogni 178 minuti, quindi ogni due partite.