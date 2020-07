Fonseca: “Questa sera abbiamo perso due punti. L’Inter non ha creato nessuna palla gol”

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, è stato intervistato durante il post partita di Roma-Inter 2-2. Queste le sue parole:

FONSECA A SKY SPORT

Eravate in controllo, quella di stasera è un’occasione persa?

Sì, penso che abbiamo perso due punti, perché abbiamo fatto una bellissima partita. L’Inter non ha creato nessuna palla gol. Questo è il calcio, ma devo dire che sono soddisfatto della prestazione della squadra, non sono soddisfatto del risultato.

Dopo questo ciclo di partite, considerando anche il modulo, c’è la percezione che si stia costruendo qualcosa, l’ha notato?

Devo dire di sì, la squadra sta migliorando fisicamente e tatticamente. Abbiamo adottato un modulo nuovo e stiamo facendo bene.

Al di là del modulo, hai trovato gli uomini giusti e adatti che stanno facendo la differenza…

Con questo modulo, Spinazzola e Bruno Peres, che sono due giocatori forti, hanno più libertà di attaccare. Pellegrini e Mkhitaryan dentro al campo hanno più possibilità di ricevere palla e creare gioco. Veretout si sta trovando molto bene con questo sistema di gioco, può andare più avanti. Penso che dal punto di vista difensivo siamo più coperti, stiamo lavorando bene, pressiamo più alti e questo porta un’aggressività diversa alla squadra.

Mancini e Kolarov tra i migliori con questo nuovo modulo?

Sì, è vero, sono totalmente d’accordo. Abbiamo poi anche Ibanez che sta bene, è molto veloce, copre la profondità e lo fa bene. Kolarov ha fatto la seconda partita in questa posizione e ha fatto molto bene, così come i suoi compagni di reparto. Sono soddisfatto dei nostri difensori centrali. Sono tutti giocatori che hanno qualità per costruire.

Riproporrà questo modulo anche in Europa League?

Vediamo come si comporterà la squadra, ma per il momento sono fiducioso con questo modulo.

La Roma sta giocando con i trequartisti più stretti, gli esterni hanno un po’ deluso?

No, noi abbiamo giocato sempre anche con gli esterni che attaccavano al centro. Ora in questo sistema stanno giocando Mkhitaryan e Pellegrini, due giocatori che aiutano anche dal punto di vista difensivo e sono molto soddisfatto delle loro prestazioni.

FONSECA A ROMA TV

Peccato perché la Roma ha giocato una gran partita. Il modulo inizia a dare i suoi frutti, una Roma compatta…

Sì, devo dire che non sono soddisfatto del risultato. Sono soddisfatto della prestazione. Penso che meritassimo la vittoria, abbiamo fatto una partita sicura. L’Inter non ha creato situazioni per fare gol, ha segnato da due palle da fermo ed una situazione è stata di sfortuna. Sono soddisfatto dei ragazzi, hanno meritato di uscire dal campo con i tre punti.

La Roma si era imposta bene anche nel gioco laterale, dove l’Inter produce molto gioco…

Una situazione che io penso sia importante in questo momento è che la squadra abbia la capacità di pressare l’altra squadra. Quando l’Inter ha cambiato il modulo abbiamo risposto sempre bene. Loro non hanno creato situazioni per fare gol, Pau Lopez non ha fatto nulla in questa partita. Uscivamo sempre bene per attaccare, con personalità e fiducia. Non sono soddisfatto del risultato, per me è chiaro che meritavamo la vittoria, ma questa partita porta fiducia alla squadra.

E’ il sistema di gioco che sta portando la squadra a giocare in maniera così aggressiva? O è scattato qualcosa nella mente?

No, anche quando abbiamo giocato in altri modi abbiamo quasi sempre provato a pressare alto. Penso che questo sistema porti più aggressività alla squadra nella pressione. Penso che stiamo facendo bene, non ho la voglia di cambiare questa caratteristica della squadra.

La Roma meritava di vincere questa partita. Errori di marcatura, come si fa a diminuire questi errori?

La situazione di Spinazzola è una sfortuna su cui non si può lavorare. Sulle palle ferme invece posso dire che la squadra è sempre molto sicura, ma oggi abbiamo sbagliato. Non solo nel momento difensivo, ma anche prima dove avevamo avuto una situazione simile con Mancini dove non abbiamo fatto gol e poi lo abbiamo preso. Oggi abbiamo sbagliato, ma lavoriamo per migliorare.

Lo scatto sembra che sia stato fatto a livello di testa…

Sì, è vero che dopo che abbiamo preso il gol non è facile cambiare il risultato contro una squadra come l’Inter. Ma è la dimostrazione della voglia dei giocatori. Ciò che cambia con questo modulo è che la squadra ha più situazioni di uscire velocemente per attaccare. Siamo una squadra che sale per il contropiede più veloce, questo è positivo.

FONSECA IN CONFERENZA STAMPA

C’è rammarico per il risultato?

Certo, è stata la miglior partita dopo il lockdown. Abbiamo giocato con personalità e coraggio ma il calcio è così. Penso che abbiamo fatto una partita bella e meritavamo i tre punti.

I giocatori stanno rendendo maggiormente con questo modulo?

Sì, è vero.

Vincerle tutte per stare davanti a Napoli e Milan?

Pensiamo a battere la SPAL.

Ha buone sensazioni per il futuro?

La squadra ha giocato contro l’Inter, siamo passati in svantaggio e non è mai facile rimontare i nerazzurri. Non sono soddisfatto del risultato, ma della prestazione.