Fonseca piano d’attacco

Il Corriere Dello Sport (G.Marota) – Il calvario di Dzeko continua. Il capitano della Roma ieri è risultato ancora positivo al coronavirus, nonostante da giorni non abbia più sintomi. Adesso è debolmente positivo, la carica virale è molto bassa, ma nell’organismo circola ancora. Edin sta eseguendo degli allenamenti individuali e personalizzati a casa, ma finché il tampone non certifica la guarigione è vietato rompere l’isolamento domiciliare. La Roma deve correre ai ripari in vista del match contro il Parma, mancano tre allenamenti alla sfida all’Olimpico ed è una vera e propria corsa contro il tempo. Si studiano soluzioni alternative, dal cambio di modulo alla sostituzione con Borja Mayoral, qualora Fonseca invece volesse affidare il peso dell’attacco sulle spalle del solo Mkhitaryan, il partner offensivo sarà Pedro. La coperta, però, è corta.