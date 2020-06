E Fonseca si coccola Kluivert: “Ci puntiamo anche per il futuro”

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Il futuro di Justin Kluivert sembra essere destinato lontano dalla Roma, ma nonostante ciò le parole di Fonseca vanno in direzione opposta: “Justin è diverso dal padre, che era un grande attaccante. Ma ha le qualità per diventare dello stesso livello, è uno dei giovani su cui la Roma conta per il futuro“. Il mercato ci dirà se poi alla fine l’olandese farà davvero parte della Roma della prossima stagione o meno. Di certo ne farà parte Paulo Fonseca, che riscuote sempre più successo dentro e fuori Trigoria, all’interno dell’universo giallorosso.

“Qui sono estremamente felice: amo il club, i tifosi, la città. Mi piacerebbe restare per molti anni, non è facile trovare una passione così grande“. Passione che Fonseca potrà ritrovare già dal 24, quando riprenderà il campionato e con questo la rincorsa al quarto posto: “L’Atalanta è molto forte, ma noi non ci siamo arresi. Il campionato italiano è imprevedibile, ora più che in passato. Una cosa è certa: la Roma giocherà sempre con la palla e non si chiuderà mai in difesa“.