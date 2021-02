Fonseca: “Ottimo atteggiamento giovedì. Per Zaniolo l’importante è tornare bene e nei tempi giusti. Il mio futuro non è importante, conta il presente” – VIDEO

Pagine Romaniste – Paulo Fonseca, tecnico della Roma, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Benevento. Queste le sue parole:

Ci ha colpito molto la disponibilità dei calciatori a Braga. Questo sacrificio è quello che si aspetta anche in campionato?

Si, mi è piaciuto molto l’atteggiamento della squadra, questo spirito. I giocatori che hanno fatto sacrifici. Questo tipo di mentalità la vogliamo qui, ed è importante mantenerla.

Cristante sarà convocato? Nel caso non fosse disponibile, può giocare Spinazzola?

Cristante non è pronto per giocare, non sarà disponibile. Spinazzola è una possibilità come difensore centrale.

Dzeko o Mayoral?

Aspettate domani.

Zaniolo ha dimostrato grande voglia…

Mi piace questo, ma stiamo lavorando per farlo ritornare bene, coi tempi giusti. Penso che con questo lavoro non è importante il mese o il giorno, ma ritornare bene. La sua voglia è importante per questo processo.

Spinazzola sta giocando la migliore stagione della carriera, anche per continuità. Cosa è cambiato? Solo il modulo o c’è stato uno scatto mentale?

Penso che il modulo sia importante per il momento di Spinazzola: giocare in questo modo lo favorisce. Questo è il motivo principale. Giocare di più porta fiducia a un giocatore che sta disputando una bellissima stagione.

Il fondo del campo del Braga ha causato molti problemi. Ciò ha a che fare con il problema accusato da Cristante? Quando pensa di recuperarlo?

Il campo era molto pesante, fisicamente per noi è stato difficile. Non è però il motivo principale dell’infortunio di Bryan. Cristante non sarà pronto, speriamo che lo sarà con il Braga.

Quando sapremo il suo futuro?

Non è importante per me. E’ importante il presente. Devo dire che con questi giocatori si sta creando una squadra per i prossimi anni della Roma.

Diawara può giocare due partite in quattro giorni? Come stanno Smalling e Kumbulla?

Diawara può giocare come tutti, ma non so se lo farà domani. Smalling e Kumbulla stanno meglio, penso che Kumbulla rientrerà prima dell’inglese.

Nel 2021 ha sempre giocato Pau Lopez. Perché ha deciso di cambiare gerarchie?

Non abbiamo gerarchie, io e Savorani facciamo le valutazioni al momento. Gioca quello che sta meglio. Pau sta giocando bene, è importante avere continuità in questo momento, ma anche Mirante è pronto.

A che punto è l’adattamento di Reynolds?

Non possiamo dimenticare che lui si è fermato due mesi fa. Ha bisogno di un lavoro individuale per recuperare. Ora è negli Stati Uniti per risolvere problemi burocratici. Stiamo lavorando con lui per iniziare a lavorare con la squadra più velocemente.

Sta valutando un ritorno alla difesa a quattro?

Ho pensato a tutto in questo momento. Dovrete aspettare domani.

Quali sono le caratteristiche del Benevento chela preoccupano di più?

E’ una squadra forte, che vuole costruire con criterio. Sono pericolosi nell’attaccare la profondità. Dobbiamo essere concentrati al 100% in questi momenti e fare una partita buona a livello difensivo.