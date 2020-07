Fonseca: “Non vogliamo vendere né Zaniolo né Pellegrini. Sono giocatori importanti per il futuro della Roma”

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, è stato intervistato durante il post partita di Spal-Roma 1-6. Queste le sue parole:

FONSECA A SKY SPORT

Su Zaniolo…

E’ stato importante. I giocatori che sono entrati come Zaniolo, Villar, Cetin e Kluivert hanno fatto molto bene e lavorato per la squadra. Abbiamo molti giocatori stanchi e quando entrano devono entrare con l’atteggiamento giusto.

Può confermare che Zaniolo è incedibile?

Sì, non vogliamo vendere né Zaniolo né Pellegrini. Sono giocatori importanti per il futuro della Roma.

Sul caso Zaniolo…

Non c’è nessun problema con Zaniolo, è un talento, un giocatore molto importante per la Roma. Non è giusto creare tutta questa pressione su Zaniolo, su Pellegrini, sono giovani. Dobbiamo far crescere Zaniolo con equilibrio, è un giocatore con molto talento.

FONSECA A ROMA TV

Questa partita poteva essere una trappola, ma la Roma è rimasta concentrata. È soddisfatto di questo atteggiamento?

Si sono soddisfatto. Questo tipo di partita può essere pericolosa se non abbiamo l’atteggiamento giusto, l’altra squadra non aveva pressione, ma siamo stati ambiziosi e con il giusto atteggiamento. In questo momento abbiamo molti giocatori stanchi e abbiamo avuto la possibilità di gestirli durante la partita e anche questo è stato importante.

La Roma ha mandato in gol tantissimi giocatori, è orgoglioso?

Per me l’importante è fare, non chi fa. In questo momento i nostri terzini hanno più possibilità di fare gol, arrivano più in area. È importante avere giocatori aggressivi, io sono soddisfatto con tutti i giocatori, Carles Perez ha fatto un bel gol.

Cristante non lo vede limitato a controllare la sua posizione?

Oggi ha giocato davanti a Diawara, si è abbassato solo dopo il cambio di Amadou ma io sono soddisfatto. È la prima partita che fa in questa posizione e sono soddisfatto.

Abbiamo la benzina necessaria per vincere tutte le partite fino alla fine?

I ragazzi sono motivati, stanno bene, dobbiamo vincere le nostre partite e pensare a quella contro la Fiorentina. Dobbiamo recuperare i giocatori, che come ho detto sono molto stanchi. Spinazzola, Bruno Peres, Kolarov, Mancini e Diawara erano stanchi e devono recuperare. Contro la Fiorentina ci aspetta una partita difficile.

Più bello il ritorno di Smalling, il gol di Zaniolo, la doppietta di Bruno Peres, Kolarov terzo difensore?

È tutto importante. Smalling e Zaniolo sono tornati bene, Kolarov ha giocato di nuovo bene, Bruno Peres sta crescendo. Sono tutti aspetti importanti per la squadra. Vediamo come saranno per la prossima partita, ma non voglio cambiare tanto in questo momento.

Ho visto Pau Lopez nervoso, come se lo spiega?

Devo dire che Pau Lopez oggi è stato male, ha vomitato tutto il giorno. Ho parlato con lui e mi ha detto che voleva giocare anche in queste condizioni, ma è stato un giorno molto difficile per lui, era molto malato.

FONSECA IN CONFERENZA STAMPA

Sulla corsa all’Europa League…

Il Milan sta molto bene, ma anche la Roma è in ottima forma. Lottiamo con loro e con il Napoli per raggiungere il nostro obiettivo. Siamo molto motivati e ora dobbiamo pensare alla partita con la Fiorentina.

Come procede la crescita dei giovani?

La Roma ha molti giovani che possono essere il nostro futuro. Hanno tutti grande qualità e talento. Potremo avere un futuro felice.

Cosa può dirci su Zaniolo?

Nessun problema con lui, è un giocatore di talento è molto importante per la Roma. È tornato da un problema lungo e fare questo minutaggio è una cosa che gli servirà.