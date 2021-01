Fonseca non si dà pace: “Che regali su quei due gol”

Corriere dello Sport (R.Maida) – Nel derby dei grandi progetti la Roma si scopre molto più piccola di quanto sognasse di diventare. Travolta dalla Lazio che può persino risparmiare minuti di partita a Immobile. Quando si alza il livello dello scontro questa squadra si nasconde. Come a Napoli, come a Bergamo. A questo punto diventa difficile per Paulo Fonseca spiegare questa inneficienza. Si impongono riflessioni urgenti con Tiago Pinto e con i Friedkin. Ogni esagerazione è sbagliata, chiaro. Non si può buttare via tutto ciò che la Roma ha pazientemente costruito in questi mesi difficili.

La stessa Lazio rimane dietro di 3 punti e la Champions rimane un obiettivo raggiungibile. Le ricadute psicologiche dopo una sconfitta in un derby sono difficili da prevedere. Nella ripresa, sotto 2-0, Fonseca ha riproposto la formula anti-Atalanta. Non ha guadagnato in fasse offensiva ed ha rischiato di essere impallinato dalla Lazio. “Avevamo cominciato bene con il giusto spirito. Purtroppo abbiamo commesso degli errori difensivi. Sapevamo di non dover prendere gol perchè la Lazio è molto solida, si chiude bene. E noi il doppio vantaggio l’abbiamo regalato“, ha spiegato Fonseca.