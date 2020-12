Fonseca: “Molto soddisfatto del nostro percorso in Europa League. Maresca capitolo chiuso. Veretout ok per Bologna” – VIDEO

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, è stato intervistato da Sky Sport ed ha parlato del percorso in Europa League dei suoi ragazzi. Queste le sue parole:

Soddisfatto del percorso della Roma?

Molto soddisfatto. Non abbiamo finito. Vero che abbiamo il primo posto, ma vogliamo giocare questa partita per vincere, senza dubbio.

Diventa divertente ora l’Europa League…

Si, dopo la fase a gironi che è stata importante per noi, abbiamo ora squadre molto forti. Come dico sempre, è una mini Champions League. Ci sono tante squadre forti dopo la fase dei gruppi. Vediamo che succede.

Tante squadre forti anche in Serie A. Questa corsa al quarto è difficile come se la immaginava?

E’ molto difficile come io immaginavo. Il campionato in questo momento ha un grande equilibrio con squadre molto forti che possono lottare per i primi posti.

Ha perdonato Maresca?

E’ un capitolo chiuso per me. Penso soltanto alla partita contro il CSKA.

Pellegrini sta vivendo un rapporto difficile con parte della tifoseria…

Deve rimanere concentrato in quello che deve fare in campo. Per me contro il Sassuolo ha fatto una grande partita. Dobbiamo avere la consapevolezza di quello che sta facendo e rimanere concentrato su quello che deve fare.

Per Bologna recupera qualche infortunato?

Vediamo. Penso che Veretout sarà pronto. Mancini più difficile.

