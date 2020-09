Fonseca: “L’attacco funziona. Ma adesso c’è bisogno di nuovi giocatori”

La Gazzetta dello Sport (C.Zucchelli) – Le frasi di Fonseca sono sempre misurate ma ci sono volte in cui gli occhi non possono mentire. E quindi, anche se dice di aver visto, in questo rapido e particolare precampionato, “dei segnali positivi”, la sensazione è che si mostri totalmente se stesso soltanto quando fa presente che “ci saranno entrate e uscite, siamo al lavoro con Friedkin e Fienga per migliorare la Roma. Vogliamo farla forte”. Difficilmente questo avverrà – al netto della vicenda Dzeko – per la prima di campionato di sabato a Verona e allora il tecnico, alle prime dichiarazioni dopo la disfatta contro il Siviglia del 6 agosto, fa quel che può. Friedkin (padre, ma anche il figlio) ci hanno parlato di persona e questo fa tutta la differenza del mondo. Spiega, infatti, Fonseca: “L’impatto è stato molto positivo. Per me è importante avere il presidente vicino alla squadra, per vedere come si lavora. Loro sono molto motivati come noi, stiamo lavorando per fare il meglio per la Roma. Ci sono giocatori che devono uscire e altri che devono entrare, ho parlato con Fienga e il presidente, abbiamo bisogno di calciatori e stiamo lavorando per migliorare la squadra”.