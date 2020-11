Fonseca, l’arte di rilanciarsi

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Con il cambio di modulo Fonseca ha dato più sicurezza alla squadra giò dalla fine della scorsa stagione. Ha reso la Roma meno vulnerabile in difesa. Ha scelto un gruppo di titolari e andrà avanti con loro, senza cambiare più. Si è affidato ai senatori (più Pellegrini) per la gestione dello spogliatoio. Ha ottenuto rinforzi mirati per la squadra e aveva due priorità: Pedro e Smalling. La società glieli ha assicurati. E’ convinto di avere una squadra più forte rispetto allo scorso anno. Il tecnico è riuscito anche a gestire i suoi numerosi collaboratori che, appena arrivati in Italia, avevano forse la presunzione di aver vinto tutto in Ucraina. Nella Serie A hanno trovato completamente una situazione diversa. Paulo è molto tranquillo ed ha saputo gestire anche i momenti più delicati. La partita contro la Juventus poteva essere fatale, ma i giocatori hanno fatto vedere di essere con lui. Si è parlato molto del rapporto con Dzeko dopo le parole derivate dalla sconfitta contro il Siviglia. I due si sono detti quello che c’era da dirsi, ma sono due professionisti e adesso hanno messo tutto da parte per lavorare bene insieme. Fonseca ha inoltre stabilito un buon rapporto con i Friedkin, si confronta spesso con loro. Aveva un buon rapporto con Petrachi e conosce soltanto di fama Campos, colui che sta per diventare il consulente di mercato della Roma.