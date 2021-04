Fonseca, la sconfitta porta al capolinea: “Non scappo, sono io il responsabile”

IL Messaggero (S. Carina) – L’illusione è durata lo spazio di un tempo. La Roma crolla con lo United per 6-2. Queste le parole di Fonseca a fine gara: “Arrivare fin qui è stato comunque molto positivo, così come il primo tempo che abbiamo fatto stasera – ha insistito Fonseca – poi nella ripresa abbiamo sbagliato tutto. La partita l’avevamo preparata bene, lo dimostra la prima parte di gara. Io sono sempre il principale responsabile, non voglio creare alibi. Se si chiude qui il mio rapporto con la Roma? Vediamo. In questo momento è difficile parlarne. Dobbiamo essere equilibrati”.