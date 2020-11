Fonseca: “La mia Roma di carattere”

Il Corriere Dello Sport (G.D’Ubaldo) – La Roma gioca bene e ottiene i risultati, ma soprattutto ha assunto il carattere che vuole Paulo Fonseca. Il portoghese punta molto su questo aspetto, mostrandosi sereno nel post partita di Marassi. La Roma è tornata in alto e si vede la mano dell’allenatore. “E’ stata una vittoria di carattere della squadra, che he avuto sempre un atteggiamento forte. Abbiamo creato occasioni per fare più gol e nell’unico errore che abbiamo fatto loro hanno segnato“. Nel finale si è fatto sentire molto dalla panchina, quando ha visto che stava calando la tensione dopo il terzo gol. Senza Dzeko il bomber è stato Mkhitaryan, Fonseca ha cambiato la partita quando nella ripresa lo ha avanzato nel ruolo di centravanti, ma il tecnico non boccia Borja Mayoral: “Lo spagnolo ha fatto una buona partita, ha lavorato molto. Quando abbiamo cambiato con Cristante e abbiamo spostato Pellegrini a sinistra abbiamo fatto meglio, ma le decisioni di Borja sono state quasi tutte buone, ha sbagliato un gol ma è normale“.