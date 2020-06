Fonseca: “Kluivert è il futuro. Champions? Possibile”

Il Messaggero (G. Lengua) – “Kluivert è uno dei giovani su cui punta la Roma per il futuro“. Paulo Fonseca blinda l’attaccante anche se l’intenzione della società è proprio quella di far cassa con l’ex Ajax sfruttando la sua parziale annata positiva. Una stagione che potrebbe impreziosirsi ancora di più con la Champions: “È possibile arrivarci. Le altre quattro squadre sono molto forti, ma è l’Atalanta il nostro principale rivale. Non ci arrenderemo in questa lotta“.

In vista proprio della rincorsa ai bergamaschi ieri Fonseca ha tenuto il primo allenamento della settimana, al quale non ha partecipato Zaniolo. Nicolò sta bene e sta recuperando, ma al momento continua a svolgere un lavoro individuale per poi tornare ad allenarsi con i compagni tra una decina di giorni e in campo a metà luglio.