Fonseca insiste: “Mancano i giocatori”

Il Tempo (F. Biafora) – Chi vince ha sempre ragione. La formazione mandata in campo all’inizio della gara contro lo Young Boys aveva atto storcere il naso ai più ma poi Fonseca l’ha ribaltata anche con i cambi. Ecco le sue parole a fine gara: “E’ importante avere fiducia in tutti i giocatori. E’ stata una gara difficile. Lo Young Boys non è una squadra facile da affrontare, in questo stadio loro hanno vinto le ultime 15 partite e anche la Juve ha perso 2 anni fa. Ci siamo adattati con difficoltà in questo campo. Abbiamo vinto bene. Ne cambio altri nove col Milan? La verità è che a Roma abbiamo una difficoltà, non abbiamo molti giocatori. Vediamo come staranno i giocatori dopo questa partita”. I giallorossi intanto torneranno in Italia stamattina alle 10:15, si sottoporranno a un ciclo di tamponi e nel pomeriggio si alleneranno. Si valuterà anche la condizione di Smalling per la sfida col Milan.