Fonseca in bilico

Il Tempo (E. Zotti) – La Roma di Fonseca si è sgonfiata e il futuro del tecnico appare più incerto che mai. Il ko contro il Napoli ha messo in evidenza i limiti di una squadra che, dopo quasi due anni sotto la guida del portoghese, non è mai riuscita a migliorare problemi di tenuta mentale e tecnica contro le big diventati ormai patologici. Lo sguardo dei Friedkin in tribuna è lo specchio delle perplessità dei proprietari della Roma, che già da qualche tempo stanno pensando al possibile sostituto di Fonseca.

I due texani, insieme al general manager Tiago Pinto e al consulente Charles Gould stanno studiando tutte le possibilità per la panchina giallorossa. La lista dei candidati comprende sia profili nazionali che internazionali. Tra gli italiani il primo nome è inevitabilmente quello di Allegri, che nei mesi scorsi aveva lanciato segnali di apertura dopo un contatto con la dirigenza romanista. Ma il prossimo tecnico giallorosso potrebbe anche essere straniero. Il profilo ideale indicato dal software tanto caro agli americani è quello del tedesco Nagelsmann, legato al Lipsia fino al 2023.