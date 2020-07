Fonseca, il piano per l’Europa: Smalling quasi out, ecco Ibanez

Il Messaggero (S. Carina) – Lunedì va consegnata la lista Uefa, con 25 nomi da presentare in previsione della Final Eight in programma in Germania dal 5 al 21 agosto. Ma ci devono essere delle accortezze dettate da alcune limitazioni. Nella lista dovranno infatti esserci almeno 8 giocatori cresciuti nel campionato di appartenenza. Di questi 8, però, 4 devono obbligatoriamente appartenere al vivaio del club. Partendo da questi obblighi le scelte di Fonseca saranno tutto fuorché semplici. Avendo solo un prodotto del vivaio, Lorenzo Pellegrini, da 25 la lista si riduce a 22. Già a febbraio il portoghese fu costretto a togliere Zaniolo, Jesus, Peres, Ibanez e Zappacosta. Oggi il terzino e l’ex Atalanta rientreranno nel conteggio con l’esclusione di altri due compagni di squadra. Tra questi c’è anche Under, sempre più in procinto di andare al Napoli. L’assenza che potrebbe pesare di più sarà però quella di Smalling. Roma e Manchester United non hanno trovato l’intesa, fermi sulle rispettive posizioni (20 richiesta, 14 offerta). Estendere il prestito al match con gli spagnoli avrebbe un costo supplementare che la dirigenza ritiene eccessivo. Per questo si monitora con attenzione Vertonghen.