Fonseca, il campo d’accusa

Corriere dello Sport (R. Maida) – Unità di crisi attivata: all’indomani del derby i Friedkin hanno incontrato Tiago Pinto, che successivamente ha raggiunto Fonseca a Trigoria per assistere all’allenamento e per un confronto sulle disfunzioni che hanno determinato la disfatta.

La Roma manda segnali di compattezza, anche nel rapporto tra allenatori e giocatori, ma un problema di fondo esiste: l’abitudine, quasi la rassegnazione, alla sconfitta nelle grandi partite è incompatibile con l’ambizione di agganciare lo skilift per la Champions. Di questo difetto, come dei tanti meriti di un campionato comunque soddisfacente, la società vuole chiedere conto a Fonseca. Non per cercare una capro espiatorio, ma per studiare insieme la soluzione immediata alle magagne.

Il girone d’andata, con l’intermezzo della Coppa Italia, offre l’occasione per ripartire: in caso di vittoria con lo Spezia, Fonseca girerebbe la boa con 2 punti in più dello scorso anno. A quota 37/38 la Roma sarebbe in linea di galleggiamento con l’obiettivo quarto posto, a prescindere dall’eventuale sorpasso virtuale di Atalanta e Napoli.