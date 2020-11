Fonseca: “Ho fiducia in tutti i giocatori, per questo faccio i cambi. Sarà una partita importante ma non decisiva” – VIDEO

La Roma si prepara ad affrontare il Cluj nella terza giornata di Europa League. Il tecnico giallorosso, Paulo Fonseca, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole sulla partita di questa sera, dal profilo Twitter della Roma:

“Penso che non sia decisiva ma importante. E’ importante conquistare questi 3 punti contro una squadra che può lottare per qualificarsi al prossimo turno, è una squadra forte, che fa sempre buoni risultati in Europa League. Ha giocato col Siviglia e non ha perso nessuna partita, ha pareggiato a casa e in trasferta. E’ molto importante per noi, sarà una partita difficile. Dobbiamo essere più intensi, dobbiamo essere più concreti. Questa è una partita con caratteristiche diverse, il modo di giocare del Cluj è diverso, è una squadra che gioca molto lungo, molto diretto. La seconda palla è molto importante e dobbiamo giocare dopo questi momenti e uscire velocemente per gli attacchi. Ho fiducia in tutti i giocatori, è per questo che io cambio. Penso che tutti i giocatori siano in un buon momento, non sono preoccupato se cambiamo 4 o 5 giocatori perché come detto ho fiducia in tutti“.