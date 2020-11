Fonseca ha scelto le sue priorità. C’è il blocco-titolari per il rinnovo

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Dopo le dichiarazioni post partita Fonseca ha elogiato la Roma anche sui social network. Sa di sospiro di sollievo dopo le critiche di inizio stagione che avevano messo in dubbio la sua panchina. La sua Roma domenica pomeriggio ha trovato equilibrio e ha confermato la tanta qualità di cui può disporre nella battaglia al quarto posto. L’arma in più è l’armonia dello spogliatoio, sempre più sereno e compatto. I giocatori hanno elogiato la forza di squadra, esaltando gli acquisti arrivati in estate e le conferme di quei giocatori rimasti. La strategia di Fonseca è chiara: i titolari devono essere risparmiati per il campionato, mentre altri nove-dice avranno la loro occasione nelle coppe. Una scelta che fin qui si è rivelata vincente: la Roma non ha perso una gara e in caso di vittoria contro il Cluj si confermerebbe prima nel girone. Il contratto di Fonseca scade nel 2021 e soltanto il raggiungimento del quarto posto potrà arrivare l’opzione per rimanere ancora alla Roma.