Fonseca: «Gli ho detto di rispettare la squadra»

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – La Roma è furibonda con Maresca. L’arbitro napoletano ha gestito male i cartellini e non ha visto nel finale un fallo di mano in area di Ayhan. A Fonseca sono saltati i nervi alla fine del primo tempo, quando è andato in mezzo al campo e ha rivolto parole pesanti al direttore di gara. A fine partita è andato giù duro: «L’arbitraggio non mi è piaciuto. Gli episodi palano da soli. Non capisco il primo fallo di Pedro, come si può dare quel giallo? E poi su Pellegrini come può essere solo giallo? Posso capire che l’arbitro possa non vedere, ma il Var? E poi sul rigore non ho dubbi. Alla fine del primo tempo ho parlato con l’arbitro della situazione del primo giallo a Pedro. Ha sbagliato. Ho chiesto all’arbitro di rispettare i miei giocatori e la Roma».