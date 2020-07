Fonseca: “Giocheremo ancora con la difesa a tre. Non mi è piaciuto l’atteggiamento di Kluivert prima del Parma” – VIDEO

Pagine Romaniste – Paulo Fonseca, allenatore della Roma, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Brescia. Queste le sue parole:

Poco fa c’è stato il sorteggio per il tabellone di Europa League, che idea si è fatto?

Devo dire che in questo momento sono tutte squadre difficili, ma abbiamo la partita con il Siviglia, non dobbiamo pensare al futuro adesso. Dopo, se vinciamo, vedremo. Sono tutte squadre forti in questo momento.

Si aspetta di avere Chris Smalling anche per l’Europa League?

Ci stiamo lavorando, io sono fiducioso che Smalling possa giocare anche l’Europa League.

Smalling adesso è infortunato e domani a Brescia non ci sarà, ricorrerà a Fazio per mantenere la difesa a 3? Come sta Dzeko?

Sì, giocheremo con la difesa a 3 e Fazio giocherà domani. Per Dzeko vediamo, non possiamo dimenticarci che ha giocato le ultime due partite e ha avuto poco tempo per recuperare. Ha lavorato molto difensivamente nella scorsa partita, io ieri ho parlato con lui, era un po’ stanco. Vorrei parlargli ancora oggi per vedere come sta fisicamente e dopo decidere.

In assenza di Smalling e Cristante, Kolarov potrebbe giocare nella difesa a 3?

Come ho già detto domani giocherà Fazio, ma penso che Kolarov possa giocare anche in questa posizione. L’ha già fatto in passato, può farlo.

E’ soddisfatto della stagione di Lorenzo Pellegrini? In che cosa deve crescere ancora?

Io non sono mai soddisfatto, ma ho fiducia totale in Pellegrini. Sapete che come calciatore mi piace tanto, è un bellissimo giocatore. E’ un giovane che deve migliorare. Non possiamo dimenticare che ha avuto problemi, è stato infortunato qualche volta in questa stagione.

In una prestazione di squadra quanto dipende dalla condizione atletica, quanto dalla condizione mentale, quanto dalla preparazione tattica e quanto dal valore tecnico individuale?

Io penso che tutti questi aspetti sono importanti. Se stiamo bene fisicamente, dopo stiamo meglio mentalmente e tatticamente. Sono aspetti tutti collegati. Non posso dire che la preparazione fisica vale il 20% e la condizione mentale un altro 20%, no, sono tutti aspetti importanti e collegati.

Quando fa le esclusioni per scelta tecnica, è perché i calciatori non sono al top fisicamente o non li vede concentrati come vorrebbe lei? Kluivert sarà disponibile?

Sono situazioni diverse, per Bruno Peres si è trattato di una scelta. Per quanto riguarda Kluivert invece, non mi è piaciuto il suo allenamento prima della partita. Io gliel’ho detto, ho parlato con lui ed è per questo che non ha fatto parte della squadra nella partita contro il Parma. Penso che abbia reagito bene, ieri si è allenato molto bene, se anche oggi si allena bene allora potrà essere un’opzione.

Quanti minuti ha nelle gambe Zaniolo?

Zaniolo è stato tanto tempo infortunato, dobbiamo scegliere il momento giusto per fargli giocare più minuti. Ma il primo aspetto è la squadra, prima penso alla squadra e poi a Zaniolo. La squadra è più importante. Se la squadra starà bene allora Zaniolo potrà giocare.

Oltre gli squalificati, intende fare pochi cambiamenti?

Cristante e Mkhitaryan sono squalificati quindi dovrò sostituirli. Non voglio cambiare modulo. Devo capire se Dzeko è pronto o no, ci sono anche altre situazioni, ma non voglio cambiare.

Ritiene Veretout imprescindibile?

Nessuno è imprescindibile. Ma posso dire che è in un grande momento ed è molto importante per la squadra.