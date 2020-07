Fonseca: “È una vittoria importante, abbiamo fatto una buona partita. Aspetto societario? Dobbiamo pensare al campo”

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato al termine del match contro la Fiorentina, terminato con la vittoria dei giallorossi per 2-1. Queste le parole del portoghese:

FONSECA A SKY

Questa sera cosa le è piaciuto di più?

Era una partita difficile, non perdevano da sei partite, hanno fatto sempre buoni risultati contro le grandi squadre in trasferta. È una squadra che chiude bene gli spazi. Oggi abbiamo fatto una buona partita, abbiamo creato molte situazioni per fare gol. È stata una vittoria importante.

Il gol di Milenkovic simile a quello di De Vrij. Come mai?

Abbiamo sbagliato oggi come contro l’Inter. La Fiorentina non ha avuto altre opportunità. Abbiamo lavorato, ma la verità è che abbiamo sbagliato. Normalmente durante la stagione non abbiamo questi problemi sulle palle da fermo, ma abbiamo sbagliato in questa zona in queste due partite. Vediamo adesso come correggere questo errore.

La vicenda societaria toglie tranquillità alla squadra?

No, la squadra gioca bene ed è in fiducia. Per me non è né una scusa né un problema, dobbiamo pensare al campo e alla partita con il Torino.

Siete più pazienti e anche fisicamente finite sempre in crescendo, è importante anche per l’Europa League…

Quando facciamo giocare regolarmente gli stessi giocatori è normale che arrivino meglio fisicamente. Abbiamo fatto una partita con pazienza, anche se a volte possiamo giocare più veloci quando recuperiamo la palla. La squadra ha trovato spazio contro una squadra che chiude bene gli spazi, non c’era molto spazio per attaccare ma con pazienza abbiamo creato molte situazioni per fare gol.

La Roma rispetto alle altre big ha un giovane sul quale costruire e far girare la squadra, Zaniolo…

Ha grandi qualità ma non possiamo dimenticare che è un giovane. È difficile mettere questa pressione su Zaniolo. Dobbiamo lasciarlo crescere normalmente perché ha grande qualità, può essere un calciatore molto importante per la Roma.

Può essere titolare a Torino?

Vediamo. Il suo problema adesso è che noi adesso non ci alleniamo, ma recuperiamo e basta. È più difficile così per Zaniolo tornare nella miglior condizione fisica, può farlo solo in partita. Ma vediamo cosa succede.

FONSECA ROMA TV

Nelle ultime sei partite, la Roma ha segnato almeno due gol, l’attacco sta crescendo sempre di più…

Sì e abbiamo le possibilità per farne anche di più. Giocare contro la Fiorentina non è facile, venivano da sei risultati utili consecutivi e contro le grandi squadre avevano sempre fatto bene. Sono una squadra che chiude bene gli spazi con molti giocatori, ma penso che oggi, con pazienza abbiamo creato situazioni per fare più gol.

Nel secondo tempo la Roma si è presa la vittoria con carattere?

Sì, non abbiamo sofferto molto, abbiamo preso gol soltanto da palla ferma. Abbiamo fatto bene in fase difensiva, abbiamo pressato e bene e siamo stati reattivi una volta persa palla. Abbiamo recuperato tanti palloni, ma penso che offensivamente, contro una squadra come la Fiorentina, non è facile creare occasioni da gol e trovare spazi e noi l’abbiamo fatto.

Un altro gol su calcio d’angolo…

Non è normale sbagliare da palla inattiva, durante la stagione non ci è successo quasi mai, ma abbiamo sbagliato contro l’Inter e oggi. È una cosa su cui dobbiamo lavorare e correggere. In questo modulo abbiamo la possibilità di pressare più in alto e fare un tipo di copertura alta, in cui i nostri centrali sono forti. Kolarov e Mancini poi hanno qualità e quando gli avversari si abbassano abbiamo la possibilità di far avanzare questi giocatori.

Da quale reparto si aspettava di più oggi?

Noi possiamo far circolare la palla in modo più rapido, quando recuperiamo palla possiamo andare più in verticale e trovare la Fiorentina più scoperta e non l’abbiamo fatto molte volte. Non mi è piaciuto il gol che abbiamo preso. Lavoriamo sempre su queste situazioni, ma abbiamo sbagliato, dobbiamo continuare a lavorare perché è stata una situazione analoga a quella contro l’Inter.

Ora la squadra riconquista spesso la palla in avanti e vince più duelli, è una formazione più determinata ora, però poi si fanno errori come quello del gol subito…

Sì è vero dobbiamo migliorare, ma nel pressing mi è piaciuta molto la squadra, non abbiamo concesso mai occasioni alla Fiorentina. È vero che siamo forti nei duelli, se pressiamo così i giocatori vincono i duelli. Siamo in fiducia in questo momento, la squadra crede che pressando più in alto è possibile recuperare più palle ed essere attaccati da meno avversari. Con questo modulo è possibile giocare così, stiamo facendo bene.

FONSECA IN CONFERENZA STAMPA

Partita decisa da due rigore, ma con tanto volume di gioco creato. Soddisfatto?

Sì, non era facile oggi. La Fiorentina non perdeva da sei partite e fuori casa fa bene. Chiude gli spazi ed è una squadra ostica. Abbiamo creato molto e devo dire che oggi era importante vincere oggi.

Il gol di Milenkovic da palla inattiva è uguale a quello di de Vrij, come mai?

Non abbiamo mai avuto problemi su palla inattiva. Oggi abbiamo sbagliato, ma di solito non succede. Abbiamo lavorato su questo, ma analizzeremo ancora questa situazione.

Una vittoria subito a Torino può chiudere il discorso quinto posto…

La cosa più importante è sempre la prossima partita. Vogliamo giocare per vincere e chiudere al quinto posto.

Si parla troppo di Zaniolo?

Quando un giocatore ha la qualità di Zaniolo è normale che se ne parli. Io, la stampa, tutti dobbiamo aspettarlo. E’ giovane e ha una pressione molto grande. Deve crescere normalmente. Ha un grande talento, ma dobbiamo dargli tempo. Questo tipo di pressione non gli fa bene, ma lui è forte e può migliorare ogni giorno.