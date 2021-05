Fonseca: “È un momento difficile. Penso che abbiamo fatto un buon primo tempo. Oggi eravamo senza dieci giocatori”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, è stato intervistato durante il post-partita di Sampdoria-Roma 2-0. Queste le sue parole:

FONSECA A SKY SPORT

Sembra che la squadra si sia arresa. Non si inverte la tendenza negativa…

E’ un momento difficile. Penso che abbiamo fatto un buon primo tempo dopo la sconfitta con il Manchester. Poi abbiamo preso questo gol e non abbiamo più avuto forza di reagire nel secondo tempo.

A bordocampo vediamo lei che ha grande energia, ma poi vediamo le risposte negative dei giocatori in campo. Esiste ancora un rapporto tra lei e la squadra?

Dobbiamo capire il momento. Col Manchester è stata una sconfitta è marcante per noi. Il momento è difficile da passare.

Può esserci stato un errore volontario? Aver puntato sull’Europa League…

Fino a marzo lottavamo per il campionato e per l’Europa League. Non abbiamo mollato troppo presto il campionato, oggi eravamo qui senza dieci giocatori. A marzo abbiamo avuto problemi a giocatori importanti della squadra difficili da sostituire. E’ stato difficile gestire marzo con tanti problemi e tante partite, poi è successo quello che è successo.

I problemi da cosa derivano?

Non dall’allenamento. Con due giorni tra le partite possiamo solo recuperare i giocatori. Abbiamo avuto problemi in tanti giocatori e non potevamo preparare bene quelli che tornavano. Col Manchester non avevamo altre possibilità se non farli giocare. Abbiamo avuto molti problemi e pochi giocatori disponibili.

La rosa che ha a disposizione, per tanto tempo ha viaggiato tra terzo e quarto posto. Può stare tra le prime quattro?

Ricordo a Sky che fecero una previsione all’inizio della stagione e tutti dicevano che la Roma terminava settima. Questo è un segnale. Potevamo fare di più, non abbiamo avuto Zaniolo, poi Chris in un momento importante.

FONSECA IN CONFERENZA STAMPA

Solo un punto nelle ultime 4 gare, cosa sta succedendo alla vostra squadra?

E’ un momento difficile per la squadra. Dopo la sconfitta con il Manchester penso che la prima squadra abbia reagito bene, ha fatto un buon primo tempo, ma dopo abbiamo sbagliato di nuovo nell’occasione del primo gol, che è difficile da capire. Dopo la squadra non ha avuto forza per reagire. E’ un momento.

Secondo lei è un problema piscologico?

Ovviamente quando ci sono questi momenti non è facile far capire alla squadra che dobbiamo continuare. Io ho visto che nel primo tempo i giocatori hanno lottato e giocato, ma dopo quando sorge un problema è difficile reagire.

Ora c’è il Sassuolo a soli 2 punti di distanza. La classifica diventa complicata…

Dobbiamo continuare a pensare alle nostre prossime partite.

Una Roma così in difficoltà come può affrontare il Manchester la prossima partita?

Oggi abbiamo giocato qui senza 10 giocatori. Dobbiamo pensare a recuperare qualcuno per averli a disposizione contro il Manchester. Questo è importante adesso, recuperare i giocatori.

Crede che tutte queste assenze abbiano influito sul risultato?

Ovviamente. Quando non abbiamo 10 giocatori che normalmente sono importanti per la squadra cambia molto. Questi ragazzi nel primo tempo hanno lottato e hanno cercato di fare bene, ma se togliamo alle altre squadre i principali giocatori succede questo.

Come mai hai scelto Fuzato?

Devo dire che ha fatto una buona partita. Io ho parlato con Savorani, adesso non abbiamo Pau Lopez e dobbiamo gestire la situazione portieri. Mirante era rientrato da un infortunio e ha giocato a Manchester, dobbiamo gestire questa situazione.

La squadra la segue ancora?

Sì, il primo tempo ha dimostrato che la squadra voleva fare una buona partita, io non ho dubbio di questo. Quello che succede è che è un momento difficile e dobbiamo continuare a lottare.