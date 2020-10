Fonseca: “È stata una gara difficile, ora dobbiamo pensare al Milan. Importante avere la fiducia in tutti i giocatori”

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato al termine della vittoria contro lo Young Boys (2-1), sfida valida per la prima partita del girone di Europa League. Queste le sue parole:

FONSECA A SKY SPORT

Si è preso qualche rischio. E’ stato bravo o fortunato?

E’ importante aver fiducia in tutti i giocatori. E’ stata una gara difficile. Lo Young Boys non è una squadra facile da affrontare, qui hanno vinto le ultime 15 partite e anche la Juve ci ha perso 2 anni fa. Ci siamo adattati con difficoltà in questo campo. Abbiamo vinto bene.

E’ una vittoria che ha un peso enorme…

E’ importante iniziare a vincere ma abbiamo tante gare da qui alla fine. Ora dobbiamo pensare al Milan. Oggi hanno riposato alcuni giocatori ed è stato importante. Era un rischio in questo campo ma era importante vincere in questo campo.

Spinazzola è insostituibile con l’assenza di Calafiori?

Si Spinazzola sta molto bene ed è in un grande momento. Per me è un giocatore molto importante per la squadra.

Sui giocatori recuperati oggi ne abbiamo visti diversi. Questo è l’episodio della scossa per Pau Lopez?

E’ importante per i giocatori che non giocano tanto avere una partita come questa, parlo di Jesus, Fazio e Lopez. Mi piace che hanno giocato una buona partita.

Contro il Milan ne cambia altri nove?

Vediamo. La verità è che a Roma abbiamo una difficoltà, non abbiamo molti giocatori. Vediamo come staranno i giocatori dopo questa partita.