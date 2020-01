Fonseca e Sarri, la rivoluzione è soft. Ora gli integralisti hanno cambiato pelle

Sono arrivati nelle loro squadre con la fama di integralisti. Fonseca e Sarri stanno invece stupendo sotto questo punto di vista. Il portoghese per questa sera sta addirittura pensando ad una difesa a 3, inserendo Mert Cetin e sacrificando Diego Perotti. Una formazione molto più conservativa del consueto 4231. Queste le sue parole ieri in conferenza: “E’ vero che dobbiamo fare più gol, ma non sono preoccupato del numero dei giocatori, di Dzeko o degli altri. Zaniolo ha più gol degli altri esterni“. Sarri invece all’inizio giocava con il 433 ma poi, anche a causa di alcuni infortuni, ha plasmato la sua squadra su un modulo con il trequartista. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.