Fonseca: “Dzeko si sta allenando bene, ma sarà Cristante il capitano” – VIDEO

L’allenatore della Roma , Paulo Fonseca , è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus , in programma domani 6 febbraio alle ore 18. Queste le parole del tecnico giallorosso:

La sfida tra la terza e la quarta. Come valori, cosa ha in più la Juventus? Cosa ha in più la Roma?



Non mi piace fare queste valutazioni, sono due squadre diverse. La Juve è squadra fortissima, con un grande allenatore. E’ una squadra diversa rispetto all’inizio della stagione, più intensa e dinamica con grandi individualità. La Roma è in fiducia.

Come state andando avanti con Dzeko? Come si sta allenando? Cristante sarà il capitano?



Non ho altro da dire rispetto a quello che ha detto Tiago Pinto. Abbiamo parlato, Dzeko si è allenato bene. Ma Cristante sarà il capitano.

La partita di domani può essere la consacrazione di Mayoral?



Borja non ha bisogno della prossima partita. E’ un giovane di qualità che sta giocando bene, deve rimanere concentrato per fare una buona partita.

Si immagina sulla panchina della Roma la prossima stagione?



Io penso solo al presente, che è la partita di domani. È importante quello che possiamo fare adesso.

Come cambia la squadra con un centravanti come Mayoral? Il gruppo è rafforzato da quello che è successo con la vicenda Dzeko?



Quello che rafforza il gruppo sono le vittorie, l’atteggiamento in allenamento. Sono due calciatori diversi, Dzeko è più bravo negli appoggi, a dialogare. Mayoral è più profondo. Hanno caratteristiche per il nostro gioco.

Centrocampo a 3?

Sì, può essere una soluzione immaginare tutto. Dipende dall’immaginazione. Mirante è pronto? El Shaarawy è in condizione? Mirante sarà con la squadra, ma giocherà Pau Lopez. El Shaarawy non sarà con la squadra perché sta lavorando individualmente. Abbiamo bisogno di farlo per recuperare la condizione fisica. Pedro come sta? Ha fatto grandi partite qui. Ora è infortunato, ma Pedro sta bene. Dalla prossima settimana sarà con la squadra. Ha iniziato bene. Ha delle caratteristiche importanti. Con l’assenza di Smalling, conferma Ibanez al centro della difesa? Sì, Ibanez sarà al centro della difesa.

Villar ha il potenziale per fornire assist e fare gol da trequartista? Villar ha caratteristiche per giocare più vicino ai difensori per la fase di costruzione, ma anche per giocare più avanti. Può fare entrambe le cose. Venti partite dopo, è una Juventus diversa?