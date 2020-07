Fonseca: “Domani giocheranno Calafiori e Fuzato. Fiducioso di avere Pellegrini per il Siviglia”

Domani 1 agosto, alle ore 20.45, la Roma scenderà in campo all’Allianz Stadium contro la Juventus per l’ultima sfida del campionato 2019/2020. I giallorossi affronteranno i bianconeri con la sicurezza matematica di aver già conquistato il quinto posto e l’accesso diretto all’Europa League grazie alla vittoria sul Torino nella precedente giornata di Serie A. Il tecnico Paulo Fonseca ha rilasciato alcune dichiarazioni nella consueta conferenza stampa alla vigilia della partita. Queste le sue parole:

Ora che il quinto posto in classifica c’è che voto dà alla Roma?

Ho sempre detto che dobbiamo fare il bilancio alla fine. Quando finirà io parlerò senza problemi di quello che abbiamo fatto. Adesso abbiamo la Juve e poi l’Europa League.

Calafiori può giocare dal primo minuto?

Giocherò domani e penso sia una buona occasione per vederlo a questo livello.

Pau Lopez ha un problema di recupero fisico? Mirante col Siviglia?

Ho totale fiducia in lui, tutti ce l’abbiamo. Non c’è nessun problema.

Che cosa vi ha impedito di lottare per il quarto posto?

Non voglio trovare scuse. Farò il bilancio a fine stagione, di quello che abbiamo fatto, senza trovare scuse.

Per il Siviglia sta sperimentando altro per la squalifica di Veretout?

Sto pensando a questo e per quella che sarà la miglior soluzione. Cristante e Pellegrini sono il meglio per giocare lì contro il Siviglia. Non sto pensando molto a far giocare là Mancini.

Che percentuale abbiamo visto del gioco di Fonseca? Che cosa vorrebbe migliorare?

Non sono mai soddisfatto. E’ stata una stagione difficile, ma la squadra ha appreso molto. Penso che se possiamo avere continuità penso che possiamo avere una squadra con un rendimento migliore e costante.

Pensa di convocare Pellegrini per il Siviglia?

Sì, sono fiducioso.

Contro grandi avversari ora, cercare di vincere servirà per fare un passo in avanti?

Si, questo tipo di partite sono importante per mantenere quello che abbiamo fatto in questo ultimo tempo. Importante mantenere la mentalità nel vincere. Sono importanti per dimostrare questa voglia, questo spirito di squadra.

Domani Fuzato?

Sì, giocherà domani.