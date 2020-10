Fonseca: “Domani giocherà Borja Mayoral. Ho fiducia in lui, ha bisogno di adattarsi. Smalling partirà titolare”

Pagine Romaniste – Paulo Fonseca, allenatore della Roma, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il CSKA Sofia. Queste le sue parole:

Domani può giocare di nuovo Borja Mayoral dal primo minuto?

Sì, domani giocherà Borja Mayoral.

Il reparto difensivo subisce troppo, è legato all’assenza di Smalling o sta valutando altre soluzioni?

Smalling è un giocatore importante per noi ma non ha un collegamento diretto con la prestazione difensiva della squadra. I tre ragazzi che hanno quasi sempre giocato in difesa in questa stagione hanno fatto sempre bene, per me non è giusto fare il paragone con Smalling, anche se è un giocatore importante.

A che punto è l’inserimento di Borja Mayoral? E’ un centravanti adatto al suo gioco o pensa di utilizzarlo anche in altre posizioni d’attacco?

Borja è un attaccante, giocherà sempre come attaccante. E’ un giovane che ha bisogno di adattarsi, aveva sempre giocato in una realtà diversa, ha bisogno di adattarsi. Ha lavorato molto contro lo Young Boys, è stata una partita difficile. Io ho fiducia in lui.

In una situazione con casi di positività in quasi tutte le squadre, il calcio non dovrebbe riflettere almeno sulla riduzione di alcune partite?

E’ una situazione complicata, tutte le squadre sono rigorose in questo momento. Io ho fiducia nelle autorità affinché prendano le migliori decisioni. Io credo che per un campionato giusto è giusto rimanere così. Le autorità prenderanno la decisione migliore.

Smalling partirà titolare o rivedremo in difesa Fazio o Juan Jesus?

Smalling partirà titolare.

Prendendo gli ultimi 8 turni dello scorso campionato e i primi 5 di questo, due squadre hanno fatto meglio di altre, Milan e Roma. Ha la situazione che nei suoi confronti la critica sia diventata un po’ ingenerosa?

La risposta sta nella domanda per me. Io voglio solo dire che sono solo focalizzato nel mio lavoro.

La Roma subisce molte occasioni da gol da calcio d’angolo, è un problema di attenzione dei singoli o delle marcature?

Il Milan è una squadra molto forte sulle palle ferme, ma noi abbiamo consentito 2-3 situazioni per loro. Non è una questione di struttura, è che possiamo fare meglio. Questa squadra ha dimostrato di essere sicura, quasi sempre, su azioni da calcio d’angolo, per questo non sono preoccupato.

Contro il Milan la Roma ha effettuato una rimonta, cosa si può fare per evitare queste situazioni?

Per me l’importante è vedere una squadra che sta bene, con fiducia, che ha fatto una bella partita contro il Milan. Dobbiamo migliorare per non prendere gol contro queste squadre, perché poi è difficile cambiare la situazione. Siamo entrati prendendo gol sia al primo che al secondo tempo, dobbiamo essere attenti perché poi può essere difficile. La squadra ha dimostrato grande carattere e ha fatto una buona partita.

Anche contro il Milan avete subito il primo gol di Ibrahimovic perché stavate guardando la palla e non l’uomo. State lavorando su questo? Quanto è difficile correggere questi errori?

Difensivamente lavoriamo molto sul controllo della profondità, dobbiamo continuare a lavorare perché per noi è molto importante difensivamente. Noi non abbiamo lasciato giocare il Milan come fa normalmente, abbiamo sempre controllato bene la profondità, mantenendo la squadra compatta e corta, ma in alcuni momenti non abbiamo controllato bene.

Affrontiamo una squadra in difficoltà dal punto di vista dei risultati, qual è la maggiore insidia?

Per me è importante avere l’atteggiamento giusto, è vero che questa squadra nelle ultime partite non è stata regolare, ma non possiamo dimenticare che ha vinto contro il Basilea. E’ una squadra fortissima, ha un giocatore forte nell’uno contro uno. Poi non so che cosa succederà perchè hanno cambiato allenatore, ma hanno molti punti positivi, dobbiamo avere un atteggiamento giusto e non dobbiamo lasciarli giocare.