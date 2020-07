Fonseca dipende dalla Coppa

Il Messaggero (U. Trani) – L’Europa League e basta. Fuori dalla corsa Champions, Fonseca vive ormai per la coppa di consolazione. Quella di oggi, da conquistare con il piazzamento in campionato, e l’altra di agosto, dove ripartirà dal match secco degli ottavi contro il Siviglia. Dire che il tecnico sia in bilico o in pericolo è esagerato, ma la sua posizione non è più solida come qualche giorno fa. Il tweet di Pallotta prima della partita contro il Napoli non basta a mettere al riparo Fonseca dall’imprevisto ribaltone. La panchina sarà sotto osservazione, ma Paulo deve pensare al risultato. Sia con il Parma che con il Brescia. I preliminari di Europa League sono meno scomodi del solito: appuntamento il 22/23 settembre, 10 giorni dopo l’inizio della Serie A. Meglio, però, evitarli, rispondendo all’assalto del Milan.