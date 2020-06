Fonseca: “Deluso dal turnover”

Il Corriere Dello Sport (R.Maida) – “Una partita regalata, senza giustificazioni”, Paulo Fonseca è attonito, lascia trasparire grande delusione nelle risposte. La batosta di San Siro potrebbe chiudere con dieci giornate di anticipo la rincorsa Champions all’Atalanta, ora a +9. “Possiamo solo pensare alla prossima partita, diventa difficile rientrare adesso. I giocatori sapevano quanto era importante battere il Milan. Mi aspettavo di più, soprattutto da quelli che non avevano giocato contro la Sampdoria“. Il tecnico spiega così i sei cambi nella formazione rispetto alla partita d’esordio: “Non avevo scelta, dopo la lunga inattività lo sforzo fisico era stato fortissimo. Chi ha giocato tutte e due le volte ha pagato la stanchezza. Per mantenere una certa regolarità atletica sono costretto a cambiare“. Non punta il dito sui singoli, ma non nasconde l’amarezza: “Non è stata una questione di atteggiamento. La squadra era serena, fiduciosa… Possiamo fare di meglio, mettere maggiore disponibilità in campo, lottare di più per ottenere risultati apprezzabili“.