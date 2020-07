Fonseca: “Da valutare le condizioni di Smalling. Non c’è nessun problema con Zaniolo” – VIDEO

Alla vigilia del big match contro l’Inter, gara in programma domani sera ore 21:45 all’Olimpico, il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa, presentando la partita e analizzando il momento dei suoi giocatori. I giallorossi, reduci da tre vittorie consecutive contro Parma, Brescia ed Hellas Verona, cercano punti preziosi per blindare il quinto posto e dare continuità ai recenti risultati. Di seguito, le dichiarazioni dell’allenatore portoghese:

Come sta Smalling? Può tornare dal primo minuto?

Vediamo. Chris si è allenato solamente ieri, è stato infortunato. Vediamo oggi e domani come si sente. Ha fatto pochi allenamenti, ma vediamo come starà.

Abbiamo assistito ai rimproveri per Zaniolo. Non si è un po’ esagerato nei confronti di un ragazzo?

Io sono molto diretto e frontale, quando una cosa non mi piace lo dico. È normale nel calcio, non c’è nessun problema con Zaniolo, con me o con i compagni. Ho parlato dopo con lui e va tutto bene. È un calciatore importante per la squadra, è stato infortunato, abbiamo piena fiducia in lui. È una situazione normale. Va tutto bene, ne abbiamo parlato, non c’è nessun problema con Zaniolo.

La Roma non ha mai battuto le squadre sopra di lei in classifica. La squadra merita il quinto posto?

Bisogna vedere le singole partite. È vero che non abbiamo vinto, ma abbiamo fatto buone partite, creando occasioni. Siamo stati molto vicino a vincere qualcuna di queste.

La Roma vince tre partite, ma poi sembra che ci sia agitazione attorno a Dzeko o Zaniolo…

Non c’è problema, qui abbiamo fiducia e la squadra va bene. Il problema è all’esterno, perché qui stiamo bene.

Pellegrini non è sembrato al 100%. Partirà dall’inizio contro l’Inter?

Sta bene fisicamente e mentalmente, domani giocherà.

Under e Kluiver hanno giocato poco. È una questione di schema o non è convinto delle loro prestazioni?

Io posso giocare con undici giocatori. La squadra sta bene ed io non voglio cambiare molto in questo momento. Loro si stanno allenando bene, quando ci sarà la possibilità giocheranno.

Crede ancora nel quarto posto?

È molto difficile, dobbiamo essere onesti. Per noi la cosa più importante è la partita di domani contro l’Inter, poi vediamo.

Cosa la convince di più di Bruno Peres rispetto a Zappacosta?

Vediamo domani chi gioca. Con questo modulo abbiamo bisogno di un giocatore offensivo, così come Bruno, che è forte nell’ultima fase, per questo ha giocato di più.

Come sta lavorando sulle situazioni offensive dell’Inter? Sta pensando di abbassare il baricentro?

No. Noi dobbiamo pressare più in alto possibile e non cambieremo il nostro atteggiamento. Conosco bene l’Inter, l’allenatore è molto bravo, un grande allenatore e una grande squadra, stiamo lavorando su queste situazioni tattiche.

Domani cambierà qualcosa se giocherà Lukaku dal primo minuto?

No, non cambierà nulla.

Kolarov difensore centrale è una questione di emergenza o può giocare con continuità?

Ha fatto una bellissima partita, per me può giocare con continuità. Mi è piaciuto molto, ci ha giocato anche nel City, per questo può avere molta più continuità.