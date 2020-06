Fonseca: “Kluivert e Zappacosta pronti per giocare, Pau Lopez no. Sono ottimista per questa parte della stagione” – VIDEO

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Milan. Come di consueto durante questo particolare periodo, il mister ha risposto alle domande dei giornalisti riportate da un singolo collega di quest’ultimi attraverso una raccolta dei quesiti posti dalla stampa. Queste le parole del portoghese:

Zero minuti per Kluivert contro la Sampdoria. Giocherà titolare domani?

Mi mancavano questo tipo di domande, se giocherà o no. Vediamo domani. Kluivert non ha giocato nell’ultima partita per un piccolo affaticamento che ha avuto nella scorsa settimana, ma adesso è pronto per giocare. Vediamo se giocherà o no.

Quanto ha perso e quanto ha ritrovato della Roma prima del lockdown?

Possiamo fare questa valutazione solamente a fine stagione. Non è il tempo di fare questo tipo di valutazione. Posso dire che abbiamo fatto molte cose bene prima del lockdown ed abbiamo ripreso molto bene dopo la chiusura. Abbiamo fatto una partita senza una pre-stagione normale. La squadra ha risposto molto bene contro la Sampdoria, sono molto ottimista per questa parte della stagione.

Cosa ha ammirato di più del Milan storico di Berlusconi? Una delle squadre più forti di sempre…

Rijkaard, Gullit, Van Basten, Baresi e Maldini sono tutti giocatori che quando ero giovane ho ammirato molto. Anche gli allenatori: Sacchi, Capello, tutti grandi allenatori e giocatori che hanno fatto cose fantastiche, è una delle squadre più belle che io abbia mai visto.

L’Atalanta è ripartita subito forte con due vittorie. Ha ancora speranza per arrivare al quarto posto?

L’Atalanta è molto forte e sta molto bene ma ho speranza, dobbiamo pensare prima a vincere le nostre partite e poi agli altri.

La squadra è troppo Dzeko-dipendente?

Questa valutazione viene dopo i due grandi gol di Dzeko. Lui è importante, ma anche tutti gli altri giocatori sono molto importanti. La squadra non dipende da un calciatore in particolare, tutti dipendono da tutti.

A Milano farà molto caldo: le sembra giusto giocare a questo orario? I calciatori sono preoccupati per il caldo? Considerando i cinque cambi, il caldo può influire sulla formazione? Ha pensato a staffette programmate anche prima dell’ora di gioco?

Io preferisco giocare più tardi, penso che in certe ore faccia troppo caldo per entrambe le squadre. Le squadre giocano nelle stesse circostanze quindi non ci sono scuse. Per il calcio è sempre meglio giocare senza questo caldo. Ma come ho detto vale per entrambe le squadre. Non ho mai sentito i calciatori preoccupati per questa questione, siamo ottimisti e tranquilli. Dobbiamo fare una buona partita e dobbiamo pensare solamente a questo adesso. Onestamente non ho pensato a staffette. Le mie decisioni sono prese in funzione della strategia e della condizione fisica.

Cosa è andato storto nel recupero di Pau Lopez rispetto alle previsioni?

Il suo recupero è stato normale. Ha iniziato adesso ad allenarsi con noi. Non è pronto per questa partita, ma per la prossima credo di sì. Il recupero è stato normale.

Mkhitaryan la scorsa settimana ha avuto qualche problema fisico, può fare due partite ravvicinate da titolare?

Mkhitaryan ha avuto solo un piccolo affaticamento, non ha nessun problema, è pronto per giocare domani.

Come sta Zappacosta?

Anche Zappacosta è pronto.

Nell’ultima partita avete effettuato il numero più alto di tiri in porta di tutta la Serie A. A cosa attribuisce la difficoltà di trovare il gol contro la Sampdoria? C’è un po’ di ruggine post lockdown?

Io posso essere preoccupato se la squadra non crea, ma farlo è molto positivo. E’ stata la prima partita, ma è stato molto positivo che la squadra abbia costruito tante azioni da gol. Io sono sempre ottimista e credo che se la squadra continua a giocare così e a creare occasioni da gol le possibilità di segnare sono più alte. Sarei preoccupato se la squadra non creasse situazioni, poi abbiamo vinto, abbiamo fatto due gol. Era questo l’importante. Sono ottimista se la squadra continua a creare situazioni come ha fatto contro la Sampdoria. Contro il Milan sarà diverso, la squadra probabilmente non creerà tante situazioni e magari senza molte situazioni da gol possiamo comunque segnare.

Il Milan sembra una squadra in salute in questa ripresa. Che gara si aspetta? Rebic è il pericolo principale?

Il Milan è in un buon momento, ho visto l’ultima partita e hanno giocato bene. Per me questo Milan è più forte rispetto a quello che abbiamo già affrontato. Dobbiamo prima pensare a quello che dobbiamo fare noi. La mia preoccupazione è per la mia squadra e in quello che possiamo fare contro una squadra forte come il Milan. Rebic? Sono tutti giocatori di qualità, non dovremo pensare ad un solo giocatore, ma a tutta la squadra.

La rosa lunga è un aspetto determinante?

E’ molto positivo avere quasi tutti i calciatori pronti per giocare e per questo ho la possibilità di cambiare ogni partita. In questo momento devo pensare a tutte le gare, alla prossima, ma anche a quelle due successive perché abbiamo pochi giorni tra le partite. Con tutta la squadra pronta per giocare per me è più facile scegliere in questo momento.