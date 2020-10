Fonseca concede il week-end libero

Il Messaggero (G. Lengua) – Ieri a Trigoria Paulo Fonseca ha diretto l’ultimo allenamento della settimana, dirigendo una partita in famiglia contro la Primavera. Alla gara non ha preso parte Karsdorp, ancora alle prese con problemi muscolari. Ora week-end libero per i giocatori, che si ritroveranno al Fulvio Bernardini lunedì, per cominciare a preparare la partita di domenica sera contro il Benevento. Contro la Strega Smalling dovrebbe tornare titolare; a fargli posto in difesa dovrebbe essere Ibanez, che nel frattempo parla al sito del club: “Falcao, Cafu e Aldair hanno fatto la storia della Roma e cercherò di farlo anche io a modo mio”.