Fonseca cerca il colpo per il (nuovo) Tycoon

Quella contro la Juventus è una grande occasione per riscattarsi. L’ultima volta che la Roma ha giocato un quarto di finale di Coppa Italia ha perso per 7-1 contro la Fiorentina. L’obiettivo è quindi riabilitarsi in un trofeo che, dopo averne alzati 9, non arriva dal 2008. La Roma all’Allianz Stadium ha sempre perso: 9 incontri consecutivi, 21 gol presi e solo 3 fatti. Queste le parole di Fonseca sulla partita: “Non possiamo sbagliare come abbiamo sbagliato all’inizio della partita, poi è difficile recuperare. Penso che il secondo tempo ha mostrato che possiamo lottare, avere ambizione di vincere contro la Juventus“. Lo riporta Il Messaggero.