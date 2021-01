Fonseca carica: “Pronti e motivati”

Il Tempo (F. Biafora) – L’anno passato per la Roma di Fonseca si era aperto nel peggiore dei modi possibile con le sconfitte con Torino e Juventus. Ieri la conferenza di Fonseca: “La squadra sta bene, siamo tornati motivati, i ragazzi si sono allenati bene. Siamo pronti per iniziare quest’anno nella miglior forma, fisicamente stiamo bene, ci siamo fermati pochi giorni, la pausa non ha avuto una grande influenza sul gruppo. Pastore? Javier non è pronto, si è fermato tanto tempo, è appena ritornato. Ha bisogno di un lavoro specifico”.