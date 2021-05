Fonseca: “Mourinho è stato corretto e onesto. Abbiamo parlato. Secondo tempo di Manchester? Non cambierei nulla”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, è stato intervistato durante il post partita di Roma-Crotone 5-0. Queste le sue parole:

FONSECA A SKY SPORT

Ottimo calcio nei 45, ma non nei 90. Deve crescere..

È vero che molto di questi giocatori hanno giocato contro il Manchester. È difficile mantenere la stessa intensità. Buona partita, anche nel primo tempo che abbiamo creato ottime occasioni. Importante gestire la stanchezza. Il risultato lo ha permesso.

Lei ha qualità nel lanciare i giovani. Ci sono dei momenti diversi per Reynolds e Darboe?

Darboe sta bene. Reynolds è giovane, viene da un altro campionato. Ha bisogno di tempo. Siamo in difficoltà con i giocatori, ma ha qualità. Può far bene.

Tornando indietro rifarebbe il secondo tempo col Manchester allo stesso modo?

Sì, anche perchè la squadra ha fatto un buon primo tempo. Non avevamo ragione per cambiare. Quello che è successo è che abbiamo iniziato a prendere gol nel secondo tempo. La strategia era corretta.

Che Roma lascerà a Mourinho?

Sì, Mourinho è stato corretto e onesto. Abbiamo parlato. Lui è portoghese, non c’è nessun problema. Ho un buon rapporto con lui.

Proverai a batterlo in Italia? (Mou, ndr)

Vediamo. In questo momento non posso dire niente. Sui social io ho una pagina Instagram, ma non la uso (a differenza di Mourinh, ndr).

FONSECA A ROMA TV

In questo finale di stagione aveva chiesto più di una prova d’orgoglio, ha ricevuto delle risposte…

Sì, i ragazzi hanno lavorato e giocato bene. Abbiamo avuto problemi per fare la squadra oggi, ma tutti quelli che hanno giocato hanno fatto una buona partita.

Hanno risposto bene tanti giovani che sta lanciando…

In questo momento con tanti giocatori fuori abbiamo bisogno di tutti. I ragazzi della Primavera stanno lavorando bene. Mister De Rossi sta facendo un gran lavoro in Primavera, i ragazzi sono pronti per aiutare la prima squadra e stanno facendo molto bene.

Era una partita dove la Roma aveva più da perdere. Deve essere soddisfatto…

Sì, era importante vincere oggi. Importante fare i tre punti e penso che abbiamo giocato bene tutta la partita. Anche nel primo tempo in cui non abbiamo fatto gol abbiamo creato occasioni. Penso che abbiamo fatto una buona partita. Era importante fare questi tre punti, l’abbiamo fatto e l’abbiamo fatto bene.

Darboe lo ha buttato nella mischia con il Manchester. Oggi addirittura titolare, è già pronto questo ragazzo per far parte di una rosa come la Roma?

Quello che sta dimostrando mi fa credere che è un giocatore pronto per far parte della squadra. Sta giocando molto bene, è un ragazzo con coraggio e che vuole sempre avere la palla. Mi è piaciuto molto in queste due partite, non è una decisione mia, ma di Mourinho. Può far parte di questa squadra.

Sui giocatori che potrà avere con l’Inter…

E’ difficile, hanno giocato molti giocatori che hanno giocato con lo United. Vediamo chi possiamo recuperare, giocheremo con quelli che abbiamo.