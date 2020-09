Fonseca apre il cantiere Roma

Il Tempo (F. Biafora) – Oggi pomeriggio Fonseca apre la nuova stagione della Roma ufficialmente contro la Sambenedettese, nonostante Pedro sia indisponibile e mezza squadra sia out per gli impegni in Nazionale. L’amichevole odierna non darà grandi indicazioni a due settimane dall’inizio del campionato: la Roma è un cantiere aperto. Il mercato in uscita per ora non decolla e blocca contestualmente quello in entrata. Oggi sarà una giornata decisiva sul fronte Dzeko-Milik-Under: il procuratore di quest’ultimo incontrerà a Capri De Laurentiis e si parlerà della questione. In uscita si attendono novità per Jesus al Genoa, Fazio al Cagliari (manca l’ok dell’argentino) e Karsdorp all’Atalanta (i giallorossi non vogliono il prestito gratuito).