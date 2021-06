Fonseca al Tottenham, Manolas in Grecia

Il Tempo – Mancano solo le firme per l’approdo di Paulo Fonseca al Tottenham, ma la scelta dell’ex Roma non sembra trovare riscontro positivo da una fetta cospicua di tifosi, che hanno manifestato il proprio dissenso via social. Gli Spurs intanto hanno ufficializzato l’arrivo di Fabio Paratici, l’ex ds della Juventus sarà responsabile dell’area sportiva del club.

Intanto si fa largo l’ipotesi di un clamoroso ritorno in Grecia per Manolas. Il difensore del Napoli avrebbe manifestato la volontà di tornare in patria, sono iniziati i primi contatti con l’Olympiakos ma la trattativa è ancora in fase embroniale.

La Juventus invece pensa a Mirante come vice Szczesny per sostituire Buffon: il portiere, in scadenza di contratto con la Roma, è cresciuto nelle giovanili bianconere e può liberare un posto in lista Uefa.