Fonseca: “Abbiamo fatto una buona partita. Totale fiducia nella società. Dzeko? Lo vedo sereno e motivato”

Il tecnico giallorosso Paulo Fonseca ha parlato al termine di Roma-Juventus, match terminato 2-2. Queste le parole del tecnico portoghese:

FONSECA A SKY SPORT

Prova convincente, vi è mancata un po’ di cattiveria nell’ultima mezz’ora. Un’occasione mancata?

Sì, penso che abbiamo fatto una buona partita, non sono soddisfatto del risultato. Abbiamo fatto una buona partita, creando tante occasioni.

Può aver inciso la poca serenità di Dzeko negli errori sottoporta?

No, l’ho visto sempre sereno e concentrato sulla squadra. Ha lavorato bene per la squadra, ha sbagliato come molti sbagliano, però lo vedo sereno e motivato.

Sul cambio Pellegrini-Diawara, non potevi farlo prima?

Ho sentito sempre la squadra sicura nella partita. Abbiamo avuto dopo l’espulsione 10-15 minuti meno brillanti, ma non abbiamo concesso opportunità alla Juventus. Dopo ho visto Pellegrini stanco e l’ho cambiato.

Come mai soltanto due cambi?

Noi possiamo fare cinque sostituzioni, ma se sento che la squadra sta bene non le faccio. Ho domandato a Mkhitaryan, Pedro e Dzeko se stavano bene e se stanno bene non ho bisogno di cambiarli.

In settimana Fienga le ha rinnovato la fiducia. Lei ha fiducia nella società?

Io ho totale fiducia nella società. Il nuovo presidente è arrivato adesso, parliamo sempre e stiamo lavorando per trovare la miglior soluzione per la squadra. Ho totale fiducia nel lavoro che stiamo facendo insieme.

Le avevano chiesto il permesso per la cessione di Dzeko?

No, era una situazione normale, che tutti qui capiamo, avevamo tutti parlato della situazione di Dzeko.

Sull’esordio di Kumbulla e sulla prestazione della difesa…

Abbiamo tre giovani in difesa, ma sono tre giovani con qualità e hanno dimostrato che siamo una squadra forte difensivamente. Mirante ha fatto una sola parata, abbiamo giocato bene in difesa.

Le piace Borja Mayoral?

Io non parlo di giocatori che non sono qui, vedremo.

Come mai non ride?

E’ solo per la serata, non sono soddisfatto del risultato. Sono contento però per la prestazione della squadra.

Si è arrabbiato sul caso Diawara?

Io non parlo di ciò che ci diciamo tra noi, è vero che è stata una situazione difficile, ma non possiamo tornare sul passato, dobbiamo pensare al futuro.

FONSECA A ROMA TV

Una partita dai sentimenti contrastanti, una buona prestazione nel complesso….

Non sono soddisfatto per il risultato, abbiamo fatto una partita per vincere ma sono soddisfatto con i ragazzi per l’atteggiamento e la postura tattica.

Un ottimo segnale per la voglia di vincere?

Sì, abbiamo fatto una buona partita col Verona e anche oggi. Mirante ha fatto una sola parata. La differenza è non finalizzare le tante occasioni create. E’ difficile accettare questo risultato ma è importante vedere che la squadra sta bene.

Oggi ho rivisto alcuni concetti che lei chiede sempre. Come organizzazione ci siamo…

Uscire in attacco dipende da come è organizzata l’altra squadra. Contro questo tipo di squadre è importante che quando si recupera palla la squadra resti solida difensivamente.

E’ un peccato il risultato vista la prestazione. Perché questi ragazzi non riescono ad avere continuità?

Io penso che la squadra ha avuto questo atteggiamento contro il Verona. Oggi la squadra ha fatto un’altra buona prestazione contro un’altra tipo di squadra. In queste due partite meritavamo di vincere e per me questi sono segnali molto positivi.

FONSECA IN CONFERENZA STAMPA

Quanto è dispiaciuto?

Molto, non sono soddisfatto. Penso che abbiamo giocato per ottenere un altro risultato. Abbiamo creato situazioni, in una partita in cui abbiamo fatto quasi tutto bene. È difficile da accettare. Abbiamo giocato contro una grande squadra, non sono soddisfatto del risultato, ma della prestazione sì.

La Roma di stasera si avvicina a quella che ha in mente?

Mi è piaciuta la squadra, come mi era piaciuta a Verona, in una partita molto difficile per le caratteristiche avversarie. Oggi, contro un avversario diverso, abbiamo fatto quasi tutto bene, in fase offensiva e difensiva. È difficile capire.

Edin Džeko è sembrato il solito, che voto gli dà?

Džeko è sereno, è motivato. Ha fatto una buona partita, è importante per noi. Non ha fatto gol, ha lavorato per la squadra, è sereno.

A Roma bisogna sempre rispondere sul campo, questa è la risposta che voleva?

La squadra ha fiducia, ha coraggio. La squadra ha fatto quello che deve fare, penso che se la squadra continua così, potremo vincere molte volte.

C’è la possibilità dei 5 cambi, non ha pensato di mettere uomini freschi?

Durante la partita ho parlato sempre con Micki, Pedro e Džeko e mi hanno detto che stavano bene. A volte non abbiamo la necessità, il bisogno di cambiare quelli che stanno facendo bene. Oggi non ho sentito questa necessità.