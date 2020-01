Florenzi-Roma, un divorzio per gli Europei

Da bello de nonna a guapo de abuela. Tutto in un paio di giorni. Florenzi è volato in direzione Valencia in un’operazione di prestito secco. Teoricamente l’ex capitano giallorosso tornerà quindi in estate, ma è chiaro che questo sembra più un addio che un arrivederci. La Roma inizialmente non era convinta della formula, ma la volontà del giocatore, che non vuole assolutamente perdersi gli Europei di questa estate, è stata decisiva, anche perchè gli spagnoli hanno posto subito un veto sull’obbligo di riscatto. Lo riporta Il Corriere dello Sport.