La Gazzetta dello Sport – Alessandro Florenzi sarà il primo acquisto del Milan: conferma meritata sul campo dopo 30 partite e due gol, presenza utile in più zone del campo e non solo e apprezzato da Pioli e dallo spogliatoio per la grande disponibilità. Dopo la stagione in prestito con diritto di riscatto, Il Milan eserciterà l’opzione dalla Roma. Non ai 4,5 milioni pattuito l’estate scorsa, ma a poco più della metà: 2,5.