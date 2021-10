Florenzi operato al menisco. Stop di un mese

Corriere dello Sport (A. Vitiello) – Il Milan dovrà fronteggiare un nuovo problema nei prossimi giorni. Stefano Pioli dovrà rinunciare ad Alessandro Florenzi per un mese dopo l’operazione di ieri. Il laterale rossonero, arrivato dalla Roma in estate con la formula del prestito con diritto di riscatto, è stato costretto a fermarsi per un grosso fastidio al ginocchio che lo ha limitato molto in questa prima parte di campionato.

In accordo con lo staff medico ha deciso di operarsi dal professor Pier Paolo Mariani alla presenza del medico sociale rossonero Lucio Genesio presso la clinica Villa Stuart di Roma. “L’intervento, eseguito in artroscopia, per risolvere una lesione parziale del menisco mediale del ginocchio sinistro è perfettamente riuscito. I tempi di recupero sono stimabili in trenta giorni“.