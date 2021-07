Florenzi guida la Roma in più

Il Tempo (E.Zotti) – Oltre al ritiro in Portogallo c’è un’altra Roma in attesa di conoscere il proprio futuro. Dal destino degli esuberi dipende anche l’andamento del mercato in entrata. La situazione più incerta riguarda Alessandro Florenzi che il primo agosto si presenterà a Trigoria per il tampone. Il giocatore è in cerca di nuovi stimoli e il suo agente sta cercando una squadra. Se la situazione non dovesse cambiare il terzino raggiungerà i compagni in Algarve, ma difficilmente inizierà la stagione in giallorosso. Su Pedro, invece, c’è stato un timido interessamento da parte di due club italiani, ma l’ingaggio elevato frena ogni tipo di trattativa.

Per Olsen si continua a cercare in Ligue 1. Anche Nzonzi vorrebbe tornare in Francia. L’agente di Pastore sta cercando un club disposto ad ingaggiare l’argentino, stessa cosa succede per Fazio e Santon. Tutti loro si stanno allenando da soli a Trigoria e lo stesso sta accadendo per Vina in attesa della fumata bianca tra Roma e Palmeiras. I giallorossi pagheranno un prezzo maggiorato che comprende i costi di interesse e della pratica curata dall’istituto finanziario All Sport Finance. In stand by la situazione Xhaka.