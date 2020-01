Florenzi e un amore tormentato

Un avventura da capitano, per Alessandro Florenzi, durata soltanto sei mesi. Difficile che possa tornare ad indossarla, anche se, però, un certo Bonucci, che con Florenzi condivide l’agente, qualcosa ci insegna. L’ex Crotone ha realizzato il sogno di essere capitano della sua squadra del cuore, e lo ha fatto anche due volte: prima con la Roma Primavera e poi con la prima squadra. Il ragazzo, sin da quando è arrivato, è sempre stato al centro del progetto tecnico giallorosso, e tutti gli allenatori passati per Trigoria lo consideravano importante, da Zeman a Ranieri. Adesso, per un ex capitano schiacciato dalle responsabilità, comincia una nuova avventura in terra spagnola. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.