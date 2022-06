Florenzi è tutto del Milan: un capitano dimenticato

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Alessandro Florenzi è un giocatore del Milan a titolo definitivo, i due club hanno trovato l’accordo negli ultimi giorni e presto il trasferimento sarà ufficializzato. La Roma incasserà due milioni e mezzo, meno della metà del prezzo era stato stato fissato: al momento del prestito era stata raggiunta l’intesa per 5,5 milioni.

A trentuno anni Florenzi può chiudere la carriera in rossonero, dove ha appena vinto lo scudetto. Aveva capito da tempo che la sua storia alla Roma era finita e ha accettato di andare via senza creare problemi. Non ha mai preso in considerazione l’ipotesi di un ritorno in giallorosso, tanto che nei giorni scorsi sui social aveva chiesto a gran voce a Maldini di riscattarlo e il video è diventato virale.

Il suo rientro alla base non sarebbe stato accolto con entusiasmo neppure dai tifosi e anche i rapporti all’interno dello spogliatoio avevano cominciato a scricchiolare prima della sua partenza.