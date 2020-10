Florenzi, che gol. Il PSG travolge l’Angers

La Gazzetta Dello Sport – L’aveva fatto capire alla vigilia, a Parigi si sente giù un po’ a casa, nonostante sia arrivato da meno di un mese. Alessandro Florenzi l’ha dimostrato pure con il primo gol parigino e mezzo assist, per avviare il festival del PSG sull’Angers (6-1). Rete elegante quella dell’ex terzino, in prestito dalla Roma, in palleggio tra due avversari, scavalcando in pallonetto il portiere dell’Angers, che poi al 41′ gli ha negato il bis. Neymar è stato servito dal romano al secondo tempo per completare il tris.